Guasila celebra la Madonna del Rimedio con una grande festa che, come da tradizione, dà inizio alla nuova annata agraria e vuole essere d'auspicio per un buon raccolto futuro. Domenica 7 settembre alle 18.30 la santa messa solenne presieduta da monsignor Michele Fadda; a seguire la processione con il simulacro della santa accompagnato da tutte le associazioni religiose, dai gruppi folk e dalle launeddas che seguirà il percorso tradizionale; al rientro benedizione eucaristica e canto del Deus ti salvi Reina; alle 22 in piazza il concerto dei Dik Dik. Lunedì 8 settembre alle 7.30 il santo rosario, alle 8 la messa e alle 10 la messa solenne presieduta da monsignor Michele Piras; alle 22 spettacolo musicale con Dj Debora Savasto.

La festa si prende alcuni giorni di pausa per riprendere domenica 14 settembre alle 22 con il concerto dei Pinguini Tattici Similari. Grande chiusura lunedì 15 settembre con una serie di appuntamenti civili e religiosi: alle 18.30 la messa presieduta da don Elvio Puddu, a seguire la processione solenne e la benedizione eucaristica; in serata balli di gruppo, liscio, latino americano e balli folcloristici sardi con l’organetto di Mattia Murru e l’animazione del maestro Tonio Schirru.

