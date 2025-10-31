Il Comune di Gonnostramatza organizza per sabato 8 novembre un’escursione in località Porto Flavia e Grotta di San Giovanni dedicata alla popolazione residente. Una giornata nel quale la possibilità di poter visitare diverse località si unirà alla socialità.

Il programma della giornata prevede la partenza alle 8 da piazza San Michele. Alle 11 è previsto l’arrivo e la visita alle miniere di Masua e Porto Flavia. Intorno alle 12.30 la sosta per il pranzo, mentre alle 14.30 ci sarà la visita alla Grotta di San Giovanni a Domusnovas. Alle 16.30 la partenza per il rientro a Gonnostramatza, fissato intorno alle 18. A carico dei partecipanti ci sarà il costo del pranzo.

Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Servizio Sociale o Protocollo del Comune entro il 3 novembre, attraverso il modulo messo a disposizione dal Comune.

© Riproduzione riservata