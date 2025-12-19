Appuntamento stasera a Settimo San Pietro con “Divini suoni", tra cultura, tradizione ed enogastronomia.

Il Festival dedicato alla musica, al vino e alle eccellenze del territorio animerà per un intero mese le piazze e le strade dei sei centri del Parteolla e del Basso Campidano.

La rassegna, promossa dall’Unione dei Comuni con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione, è coordinata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Il secondo appuntamento è per il 23 dicembre.

