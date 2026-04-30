Gonnoscodina, in biblioteca al via il corso di scrittura creativaAttraverso il percorso si acquisiranno le tecniche che permetteranno di creare uno stile personale e costruire una storia
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Novità per quanto riguarda le attività della Biblioteca comunale di Gonnoscodina. La struttura, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Marmilla e Agorà Sardegna organizza, infatti, un “Corso di Scrittura Creativa”, dedicato a coloro che amano l’arte scrittura. Attraverso il percorso si acquisiranno le tecniche che permetteranno di creare uno stile personale e costruire una storia. Gli incontri, che si svolgeranno nei locali della biblioteca, sono in programma martedì 5 e 12 maggio, dalle 10.30 alle 12. Il corso è aperto a tutti. Per informazioni si potrà contattare la struttura all’indirizzo biblioteca.gonnoscodina@tiscali.it o telefonicamente al numero 078394003.