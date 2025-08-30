Tre appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie in programma dal 5 al 19 settembre. Torna la rassegna organizzata dall'associazione culturale cagliaritana che quest'anno fa tappa nel paese del Parteolla. “Giovane Teatro Diffuso”, giunta quest'anno alla quinta edizione, ha l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’arte della recitazione.

Primo appuntamento venerdì 5 settembre con lo spettacolo “Fiabe Sarde” di Carla Orrù messo in scena dalla compagnia Abaco Teatro.

Il 12 settembre andrà in scena “Il Pasticcione” di Virginia Garau e Daniela Melis, una commedia per famiglie realizzata da Tragodia Teatro.

Chiusura il 19 settembre con lo spettacolo “Rodari per l’estate” scritto da Alessandra Leo e Stefano Ledda per la Compagnia “Teatro del Segno”. Sarà il pubblico di giovanissimi, con il proprio voto, a scegliere l'opera migliore. Tutti gli spettacoli si terranno nell’ex Montegranatico di via Vittorio Emanuele con inizio alle 19.00.

