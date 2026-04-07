L’appuntamento è per sabato 11 aprile, alle 10.00 nell’Aula Magna delle scuole di Viale Europa. Cristiana Sarritzu, autrice e blogger, presenterà ad alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo il suo ultimo libro edito dalla casa editrice “la Città degli Dei”. Una raccolta di fiabe per adulti e bambini che ribalta il concetto di fragilità, non più vista come un difetto, ma come punto di forza su cui si fonda una "resilienza gentile" per affrontare le tempeste della vita senza spezzarsi, mantenendo intatta la capacità di sognare. “Il Mondo di Pastafrolla” sarà presentato da Alessandra Sorcinelli. Partecipano all’evento il dirigente scolastico, Paolo Porcu, il sindaco di Dolianova, Ivan Piras, e l’assessore alla cultura Chicco Fenu. La lettura di alcuni brani sarà affidata a Rita Lo Nardo e Milena Petilli. Ingresso libero.

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