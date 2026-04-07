Quartu, vanno via senza pagare l’aperitivo di Pasquetta: «Saldate o pubblichiamo il filmato»La titolare del Mai Tai di Bellavista invita i quattro ragazzi a redimersi e versare i poco più di 50 euro dovuti
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Dopo avere consumato l'aperitivo si sono alzati e quatti quatti sono andati via senza pagare il conto.
È successo in un noto locale sul litorale quartese, in via Leonardo da Vinci, in località Bellavista. A denunciare il fatto sui social è stata la proprietaria del Mai Tai, che li ha cortesemente invitati a tornare sui loro passi: «Invitiamo i quattro ragazzi che questa sera hanno lasciato il locale senza saldare il conto a tornare per regolarizzare la situazione», ha scritto ieri, «in caso contrario saremmo costretti a pubblicare il filmato che documenta l'accaduto. Il lavoro si rispetta in ogni sua forma. Confidiamo nel vostro buon senso».
Allegato lo scontrino con il conto per tre spritz, un prosecco e un tagliere. L'appello pubblicato sulla pagina di un gruppo di cittadini quartesi ha fatto in breve tempo il giro dei social e chissà se i clienti "distratti" torneranno a saldare.