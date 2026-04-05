Selargius, contributi per il trasporto scolastico: ricorsi entro il 10 aprilePubblicata la graduatoria
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E' stata pubblicata al Comune di Selargius la graduatoria, con elenco provvisorio, per l'assegnazione dei contributi per il servizio trasporto scolastico alle famiglie con studenti disabili residenti e iscritti nell’anno scolastico 2025/2026 alla scuola dell’infanzia, primaria e/o secondaria di primo grado. Eventuali ricorsi avverso il succitato elenco provvisorio dovranno essere inoltrati all’ufficio protocollo del Comune di Selargius entro e non oltre il 10 aprile.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio pubblica istruzione, in via San Salvatore 20, nei giorni di apertura al pubblico, o attraverso il seguente contatto: