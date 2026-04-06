Pasquetta con tre stelle del pop italiano a Cannigione, al Parco Riva Azzurra, alle 16 è iniziata la maratona musicale con i live di Francesca Michielin, Fedez e Manuelito. Fedez, reduce da grandi successi discografici e dall’ottimo riscontro di critica e pubblico per l’esibizione a Sanremo con Marco Masini e il brano Male necessario, divide il palco con la sensibilità artistica della Michielin, interprete di brani come Cigno nero e L'amore esiste, a cui si aggiunge l'energia urban di Manuelito, produttore e creatore del collettivo Machete. Grande successo per la seconda edizione del Pasquetta Sound Festival, il format che intreccia l'eccellenza musicale, la tradizione economica e l'arte, organizzato dal Comune di Arzachena per inaugurare la stagione estiva e accogliere i primi turisti in Costa Smeralda.

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