Arte, scienza e sostenibilità protagoniste a Olbia, insieme a Lilli Mura, della tre giorni organizzata dalla Fidapa alle Ex Casermette. Dal 10 al 12 aprile i locali di via Mameli ospiteranno l’evento “L’arte incontra la botanica”, un progetto dedicato all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione sul valore della biodiversità.

L’appuntamento coincide con la Settimana Verde promossa da Ambiente Mare Italia - AMI, partner nazionale Fidapa. Promossa dal gruppo di lavoro “Crescita Sostenibile” con la referente biologa Pina Contis, l’iniziativa si inserisce nel tema internazionale “Ispirare, Innovare, Potenziare, Trasformare: insieme plasmiamo un futuro sostenibile”, e propone un percorso che unisce arte e scienza con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza e alla tutela della natura.

Al centro del progetto c’è il dialogo tra botanica e arte attraverso l’acquerello botanico, capace di raccontare la straordinaria bellezza e, al tempo stesso, la fragilità del mondo vegetale. “È con profondo orgoglio e ammirazione che la nostra sezione sostiene e celebra la mostra botanica di Lilli Mura”, dice la presidente della Fidapa Olbia Daniela Cittadini. “La nostra missione è valorizzare il talento e la professionalità delle donne, e l’opera di Lilli rappresenta una sintesi perfetta di rigore scientifico, sensibilità artistica e dedizione. La sua capacità di osservare la natura non è solo un esercizio di stile, ma un atto di amore e di rispetto verso la biodiversità del nostro territorio”.

Accanto alla mostra ci sarà spazio per le storie di cinque pioniere della natura, figure femminili che, tra il Seicento e il Novecento, hanno contribuito in modo significativo alla conoscenza scientifica e alla rappresentazione del mondo naturale.

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