Muros, premio al merito con borse di studio per studenti e laureati
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Il Comune di Muros premi il merito con la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle borse di studio comunali destinate agli studenti meritevoli residenti nel paese che hanno conseguito o conseguiranno titoli di studio negli anni scolastici e accademici 2024/2025 e 2025/2026. L’iniziativa punta a valorizzare l’impegno e i risultati scolastici e universitari dei giovani del territorio, premiando il merito e sostenendo i percorsi di formazione. Il bando è rivolto agli studenti che hanno concluso o concluderanno la scuola secondaria di primo grado con una votazione minima di 8/10, ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado con almeno 80/100 e agli studenti universitari che hanno conseguito o conseguiranno la laurea con il massimo dei voti (110/110). Le borse di studio prevedono importi differenziati in base al titolo conseguito e alla votazione: da 150 a 250 euro per la scuola secondaria di primo grado, da 300 a 400 euro per i diplomati delle scuole superiori, fino a 1.000 euro per la laurea triennale e 1.500 euro per la laurea magistrale o a ciclo unico. «Con questa iniziativa vogliamo riconoscere e valorizzare l’impegno dei nostri studenti – sottolinea il sindaco –. Il merito deve essere premiato indipendentemente dalla fascia Isee: abbiamo scelto infatti di sostenere tutti coloro che raggiungono risultati eccellenti nel loro percorso di studi. È un segnale concreto di attenzione verso i giovani e verso il futuro della nostra comunità. Inoltre queste borse di studio sono finanziate interamente con risorse del bilancio comunale, a conferma della volontà dell’amministrazione di investire sulla formazione». Le scadenze sono fissate al 30 maggio 2026 per i titoli conseguiti nell’anno scolastico o accademico 2024/2025, al 30 settembre 2026 per i titoli scolastici del 2025/2026 e al 30 novembre 2026 per i titoli universitari dell’anno accademico 2025/2026.