Porto Torres si prepara alla Festha Manna con un’edizione che, anche quest'anno, sarà ricca di eventi e iniziative. Oltre 30 gli appuntamenti inseriti nel cartellone promosso dall'amministrazione comunale grazie alla collaborazione con la vivace realtà del mondo dell'associazionismo cittadino. Un programma che si aprirà a partire dall'inizio del mese di maggio e proseguirà fino a metà giugno, con il culmine nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio. Cuore pulsante della Festha Manna è la devozione per i Santi Gavino, Proto e Gianuario capace di richiamare, ogni anno in città, un gran numero di fedeli e visitatori da ogni angolo della Sardegna, sia per onorare il culto dei Martiri Turritani e sia per partecipare alla grande festa di popolo, tra le più partecipate dell’isola. I momenti religiosi più significativi saranno, come da tradizione, le celebrazioni liturgiche della Pentecoste e la processione di domenica 24 maggio al seguito dei simulacri lignei dei Martiri per il rientro ufficiale nella maestosa Basilica di San Gavino. Quest'anno le processioni in programma subiranno delle variazioni a causa dei lavori nella chiesetta di Balai Vicino. Il calendario degli appuntamenti legati alla Festha Manna prenderà il via domenica 3 maggio con la traslazione dei simulacri dei Martiri Turritani, Gavino, Proto e Gianuario, dalla Basilica di San Gavino a Balai Vicino. Quest'anno, eccezionalmente, visti gli interventi di messa in sicurezza nella chiesetta, i simulacri saranno accompagnati nella Piazza Caduti della Corazzata Roma per essere temporaneamente esposti ai fedeli. A seguire saranno riportati, in forma privata, nella cripta sotterranea della Basilica dove resteranno fino al 24 maggio. La domenica della pentecoste si svolgerà la seconda processione che muoverà da Balai fino alla Basilica, come da tradizione. Il giorno prima, sabato 23, dalla Cattedrale di San Nicola di Sassari partirà il pellegrinaggio notturno alla volta della Basilica dove, la mattina di lunedì 25, sarà celebrato il Solenne Pontificale, uno dei momenti spiritualmente più sentiti dell’intera festa celebrato dal nuovo Arcivescovo metropolita Francesco Soddu. Ma la Festha Manna è anche un grande contenitore culturale, artistico e identitario. Tra gli appuntamenti più sentiti c’è l’attesissimo concerto contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre" che, sabato 23 maggio, avrà come protagonista il cantautore toscano Francesco Gabbani. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo - nel 2016 nella sezione Nuove Proposte con il brano Amen e l'anno successivo tra i Big con Occidentali’s Karma - proporrà il suo vastissimo repertorio fatto di altri grandi successi, tra i quali Viceversa, Tra le granite e le granate e Per una vita. Il nome di Gabbani va così ad aggiungersi a quello degli altri grandi artisti che, negli ultimi anni, hanno entusiasmato il pubblico di piazza Colombo come Noemi, Le Vibrazioni, i Modena City Ramblers e Alex Britti. Nomi che si affiancano alle proposte di altrettanto altissimo livello della Pasquetta Turritana che ha registrato un successo straordinario con i The Kolors e, gli anni scorsi con Max Gazzè e l'Orchestra Jazz della Sardegna, con i Rezophonic e i Tazenda. Un percorso artistico che ha consacrato Porto Torres come città sede di grandi eventi capaci di coinvolgere migliaia di persone con ricadute notevoli in chiave economica e di promozione territoriale. Il ricco e variegato calendario, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni, le attività commerciali del territorio e la Pro Loco, propone anche una serie di eventi legati alla tradizione e alla cultura identitaria. Tra questi, la tradizionale Sagra del Pesce (in programma domenica 31 maggio), la suggestiva Regata del Pescatore (sabato 23 maggio), la Fiera di San Gavino (dal 22 al 25 maggio) e l’avvincente Palio di Santu Bainzu, in programma il 13 giugno. A completare il quadro spettacoli folkloristici, rassegne culturali e identitarie, rievocazioni storiche e tante occasioni per gustare i sapori tipici della cucina turritana. Il calendario sarà ulteriormente arricchito e definito nel dettaglio nelle prossime settimane con aggiornamenti su orari e location. Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 18, l'Area archeologica di Turris Libisonis, ospiterà una nuova edizione dell’Estemporanea di Pittura, “Porto Torres: luoghi, paesaggi e monumenti” dedicata ai più significativi scorci cittadini organizzata da TNT Global Art. Giovedì 14 maggio, ore 19, Sala Filippo Canu, "Un tuffo nella chimica…e non solo”, manifestazione promossa dalla Rete “La Scienza in Verticale” in cui studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Porto Torres, Stintino e Sassari accompagneranno i visitatori lungo un itinerario scientifico sperimentale attraverso le proprietà della materia, alla scoperta di composti e formule chimiche. Venerdì 15 alle 20.30, la parrocchia di Cristo Risorto, Rassegna Internazionale "Musica Maestro!” - XV edizione, a cura dei Cantori della Resurrezione, Incontri polifonici e concerto dei Tenores di Bitti Remmunnu 'e Locu, seguirà sabato 16 maggio, ore 20.30 Incontri polifonici e concerto del Coro Laeti Cantores di Cagliari. Nello stesso giorno sempre alle 20.30 nella Scuola civica di Musica Fabrizio De Andrè, Rassegna "Musicando per la città", Associazione Musicando Insieme, Damiano Maxia al pianoforte. Domenica 17 per "Musica Maestro!” , la Vox Mulieris, la Voce delle donne e venerdì 22 maggio al Palazzo del Marchese, Premiazione Estemporanea di Pittura della TNT Global Art.

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