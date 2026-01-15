La presidente della Regione Alessandra Todde, il sindaco di Dolianova Ivan Piras e il giornalista Luca Telese inaugureranno “NextGen Politics – Conoscere per partecipare”, iniziativa rivolta ai giovani dai 16 ai 30 anni. L’appuntamento è per sabato prossimo, dalle 9.00 alle 13.00, nella sala riunioni delle Cantine di Dolianova. Al progetto, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Le Pergamene di Melquiades, partecipa la Consulta giovani di Dolianova.

NextGen Politics nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla politica, intesa come spazio di conoscenza, proposta e partecipazione consapevole. Il primo incontro di sabato sarà dedicato ai temi della cittadinanza attiva e della partecipazione alla vita politica, per approfondire come, attraverso l’informazione critica, il confronto diretto e il coinvolgimento nelle realtà locali, i giovani possano incidere concretamente sulle scelte che li riguardano. Il progetto prevede sei incontri, in programma tra gennaio e marzo 2026.

Ogni incontro, dedicato a un tema specifico, sarà preceduto da un’attività di animazione territoriale. Attraverso interviste video, contenuti social e questionari online o in presenza, i giovani saranno coinvolti attivamente nelle iniziative e stimolati a esprimere il proprio punto di vista sui temi in programma, nonché sulle idee e sui bisogni emergenti. È possibile registrarsi direttamente sul sito www.nextgenpolitics.it. La partecipazione è gratuita.

© Riproduzione riservata