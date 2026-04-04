Dal mese di maggio a Maracalagonis, arriva “Indipen-denti”, un il progetto educativo gratuito sull’igiene orale nelle scuole primarie. Un progetto ideato da To Smile e già attivo con successo in diverse realtà del territorio nazionale. L’iniziativa approderà presto nelle scuole elementari e coinvolgerà tre classi e si pone un obiettivo chiaro e fondamentale: educare i bambini a diventare autonomi e consapevoli nella cura della propria igiene orale. Il progetto nasce dalla convinzione che le buone abitudini si costruiscano fin da piccoli, attraverso un percorso pratico e coinvolgente. Per questo motivo, ogni classe parteciperà a due incontri guidati da esperti del settore, durante i quali verranno illustrate le corrette tecniche di pulizia dei denti e l’importanza della prevenzione.

Non si tratterà soltanto di lezioni teoriche: i bambini saranno protagonisti attivi grazie a momenti pratici di igiene dentale, che includeranno anche l’applicazione del fluoro, strumento fondamentale per la protezione dello smalto e la prevenzione delle carie.

“Indipen-denti” punta quindi a un duplice risultato: da un lato trasmettere conoscenze corrette, dall’altro sviluppare nei più piccoli un senso di responsabilità verso la propria salute. Un approccio educativo che unisce informazione, pratica e autonomia, contribuendo al benessere generale dei bambini.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra scuola ed esperti della salute, con l’auspicio che possa diventare un modello replicabile anche in altri contesti educativi.

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