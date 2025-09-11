Donori si prepara a rendere omaggio alla Madonna della Difesa con la tradizionale festa di settembre.

Il Comitato organizzatore ha definito il programma di festeggiamenti tra fede, tradizioni popolari e spettacoli musicali. Si parte domani con l'avvio della Novena della Santa. La festa entrerà nel vivo sabato 20 settembre, alle 17.30, con la processione verso la chiesa campestre intitolata alla Santa. Ad accompagnare il simulacro della Vergine insieme ai fedeli ci saranno i gruppi in costume di Donori e Guasila, suonatori di launeddas e organetto, i cavalieri e le traccas. Alle 21.30, in Piazza dei Caduti, il primo spettacolo con il concerto dei Tazenda. Domenica alle 11 nella chiesa di Sa Defenza sarà celebrata la messa accompagnata dal coro polifonico Sa Defenza, mentre alle 18.30, dopo il Rosario sarà celebrata la messa per i malati. Alle 22 l'atteso concerto dei Gemelli Diversi. Lunedì 22 settembre il rientro in parrocchia del simulacro ligneo della Madonna seguito dai gruppi folk di Donori, Villasalto e Monastir, dai cavalieri, dalle traccas e dalla banda musicale di Monastir. Alle 22 balli di gruppo e Karaoke in piazza con Andrea Piras. Domenica 28 settembre si celebrerà l’Ottava con la solenne processione per le vie del paese.

