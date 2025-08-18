Torna il 20 agosto, a partire dalle 20 in piazza Is Argiolas, la sagra della vitella di Domus de Maria, appuntamento giunto alla 24^ edizione, organizzato dalla Proloco. La sagra, diventata ormai un evento immancabile per i tanti turisti presenti nella zona di Chia, darà la possibilità anche di degustare squisite seadas, per chiudere nel migliore dei modi la cena a base della  saporita carne di vitella selezionata dai soci della Proloco. La serata non sarà solo un piacere per il palato, piazza Is Argiolas verrà animata dall’intrattenimento musicale curato da Matteo Scano, che inoltre – con il suo laboratorio – darà la possibilità soprattutto ai turisti di cimentarsi nell’arte del ballo sardo.

