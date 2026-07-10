La rimodulazione degli orari estivi è stata decisa dalla Direzione di Cagliari "al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta".

La prima giornata di chiusura è prevjsta per domani 11 luglio. L'ufficio postale di Corso Repubblica rimarrà chiuso anche il 25 luglio mentre il mese prossimo le giornate di stop ai servizi saranno quattro: l'8, il 12, il 14 e il 22 agosto. Le variazioni di orario - assicura Poste Italiane - saranno tempestivamente comunicate all'utenza. Informazioni anche sugli uffici postali più vicini aperti al fine di facilitare l'accesso al servizio. Sono a disposizione della clientela i servizi online (sito Poste, App Poste Italiane) per l'invio di corrispondenza, il pagamento dei bollettini e la gestione del conto corrente.

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