Si terrà oggi la serata finale dell’edizione 2026 della “Bobo Cup”, il torneo notturno estivo di calcio a 7, organizzato dall’Unione Sportiva Arborea, in ricordo di Roberto “Bobo” Costella, indimenticato sportivo di Arborea, venuto a mancare prematuramente. Il programma di stasera prevede alle 20.30, nel campo ricavato all’interno dello stadio “Gino Neri”, un'amichevole tra amici e familiari di Bobo e a seguire la Finalissima che vedrà di fronte le formazioni “Il Giunco Ristorante Buon Gusto” e “Ellelleffe”. Tra le due partite insieme a Bobo Costella verrà ricordato anche Sergio Lotta, altra figura legata al mondo sportivo e sociale del paese, scomparso qualche mese fa. Sarà l’atto finale di un torneo al quale hanno partecipato 8 squadre, che si sono affrontate, tra girone di qualificazione e fase a eliminazione diretta, dal 23 giugno a oggi.

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