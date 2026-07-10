Una giornata dedicata alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Torna a Soleminis l'iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco che ogni estate coinvolge un gran numero di persone impegnate a ripulire le campagne dai rifiuti abbandonati. Obiettivo del Comune di Soleminis (affiliato a Legambiente) è coinvolgere la popolazione sui temi della tutela ambientale e della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti. Un esempio di cittadinanza attiva in un momento particolarmente delicato in cui il mondo riflette sui cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio il futuro del pianeta.

L'appuntamento è per sabato 18 luglio con il ritrovo alle sette del mattino presso la pineta comunale di via Monte Arrubiu (fronte Centro Polifunzionale).

Al termine della raccolta è previsto un momento conviviale organizzato dalla Pro Loco Soleminis.

Le prenotazioni possono essere effettuate inviando un messaggio al numero 3401701960 entro il 16 luglio.

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