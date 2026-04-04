Il Coro Concordia Villa Ecclesiae di Iglesias è pronto a varcare i confini nazionali per rappresentare la tradizione musicale sarda in Spagna, in un importante contesto internazionale. La formazione iglesiente sarà infatti protagonista del festival “The Catalonia International Easter Choir”, in programma dal 10 al 12 aprile tra Mataró, Blanes, Calella e Malgrat de Mar, nel cuore della comarca del Maresme.

Il coro iglesiente si esibirà nella serata conclusiva di domenica 12 aprile a Malgrat de Mar, condividendo il palco con altre undici formazioni provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Ungheria, Francia, Croazia, Estonia, Lituania e Spagna. Un’occasione di confronto artistico e culturale che vedrà il gruppo sardo unico rappresentante italiano.

«Questi festival internazionali rappresentano un’occasione per il nostro coro per confrontarsi con diverse tipologie di musiche di altri paesi - spiega il presidente del coro, Franco Sanna -. Saremo dodici cori e noi rappresenteremo l’Italia, nello specifico la Sardegna».

Il repertorio scelto sarà fortemente identitario: «Porteremo i canti quaresimali, quelli eseguiti a Iglesias durante la Settimana Santa. È uno scambio culturale a tema musicale e noi contribuiremo con la tradizione del canto sardo in lingua». Un viaggio che unisce fede, cultura e musica, portando la Sardegna nel cuore della Catalogna.

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