Pittori, scultori e registi in mostra all’interno di luoghi di grande valore architettonico, culturale e artistico. La Fondazione Biccheddu Deroma, in collaborazione con il progetto culturale ArteEmergente, presenta la quarta edizione della rassegna artistica dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti sardi, che si terrà a Porto Torres dal 19 al 21 dicembre, presso le Cumbessias di San Gavino, negli spazi della Sala Capitolare e della Sala Sant’Antonio, all’interno del complesso adiacente alla Basilica di San Gavino. ArteEmergente si configura come un progetto culturale itinerante di rilevanza territoriale, nato con l’obiettivo di portare l’arte contemporanea in luoghi di alto valore storico, simbolico e identitario, promuovendo un dialogo costante tra espressione artistica, comunità e patrimonio culturale. Dopo le tappe di Banari e Bessude, la rassegna approda a Porto Torres confermando un percorso di crescita e consolidamento che ha già coinvolto diverse realtà locali.

La manifestazione non rappresenta esclusivamente un momento espositivo, ma un’iniziativa strutturata di sostegno concreto ai giovani artisti, offrendo loro occasioni di visibilità, confronto e crescita professionale, grazie alla collaborazione tra enti, istituzioni e realtà culturali del territorio. si comincia venerdì 19 dicembre con l’inaugurazione alle 16 con apertura al pubblico, l’accoglienza dei visitatori e la presentazione della mostra insieme all’incontro con gli artisti Matilde Nuvoli, Eleonora Cleriti, Pino Pirino, Christian Lisai, Stanislao Satta Ardisson, Icolo RiVeri. Alle 20 chiusura inaugurale.

Sabato 20 dicembre sarà la Giornata della narrazione visiva a partire dalle 10 con la riapertura mostra e visite libere (con possibilità di prenotazione visite guidate). Si riprende alle 15 e fino alle 19 con le visite per finire la serata con il concerto di Manuel Soro e la proiezione dei documentari di Matteo Alba con “Segni nel Tempo”, di Enrico Salvatore Porcheddu con “Manos de Farinas – Pro S’Affidu”. Domenica 21 dicembre la Giornata della narrazione visiva dalle ore 10 con la riapertura mostra e visite libere. Si riprenderà alle 15 e fino alle 18 con le ultime visite e incontri con gli artisti, mentre alle 19 sarà il momento della premiazione degli artisti e alle 20.30 la chiusura ufficiale della mostra.

L’edizione 2024 assume un valore particolarmente significativo in quanto primo evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Biccheddu Deroma, che garantirà pieno supporto organizzativo e istituzionale agli artisti coinvolti, rafforzando il legame tra promozione culturale, responsabilità sociale e valorizzazione del capitale umano.

