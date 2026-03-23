La Settimana Santa a Cheremule si arricchisce di un appuntamento di alto profilo artistico e spirituale. Mercoledì 25 marzo, alle ore 20.30, la chiesa di San Gabriele Arcangelo ospiterà il concerto di meditazione musicale “In Passione Domini”, eseguito dall'Associazione Banda Musicale "Giuseppe Verdi" di Sassari. L’evento, promosso dall’Associazione Tradizioni Popolari Cheremule APS con il patrocinio del Comune di Cheremule, è aperto a tutti e a ingresso gratuito.

L’appuntamento si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione territoriale: la serata è infatti un chiaro segno di come l’amministrazione comunale di Cheremule prosegua con determinazione nel portare avanti eventi culturali di rilievo legati ai riti della Settimana Santa, custodendone la memoria e favorendo la partecipazione della cittadinanza a momenti di riflessione collettiva.

Sotto la direzione del maestro Giuseppe Carboni, la banda sassarese celebrerà i suoi trent’anni di attività attraverso un repertorio di marce funebri e composizioni sacre, accompagnato dalle voci narranti di Manuela Fois, Monica Anelli e Pierangelo Sanna (Associazione Teatrale "Paco Mustèla").

«Da anni accompagniamo con la nostra musica le processioni della Settimana Santa a Sassari, vivendo da vicino momenti di intensa partecipazione e profondo significato. La nostra Banda è inoltre parte viva delle tradizioni cittadine, essendo tra quelle che accompagnano sia le processioni della Settimana Santa sia la Faradda dei Candelieri, condividendo con la comunità alcuni dei momenti più identitari della nostra città.

Nel trentennale della fondazione abbiamo sentito il desiderio di trasformare questa esperienza in un percorso musicale e meditativo, capace di raccogliere e restituire ciò che ogni anno viviamo nelle strade e nelle chiese. Nasce così ‘In Passione Domini’: non soltanto un concerto, ma un cammino che unisce musica e parola, invitando ciascuno al raccoglimento e alla riflessione sui misteri della Passione del Signore».

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