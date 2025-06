Non solo colazioni, pernottamenti e cene. L'albergo diffuso AquaeSinis che a Cabras, nel centro storico, si diffonde in più strutture, metterà in mostra ancora una volta i giardini interni grazie alla presenza di guide speciali in occasione dell'evento “Appuntamento in giardino 2025”. Sabato, dalle 17 alle 20, in via Cesare Battisti, visita guidata con Leo Minniti e Italo Vacca del vivaio "I campi".

Domenica invece, dalle 10 alle 13, i presenti esploreranno il verde con il maestro giardiniere Cristian Chianello. La rientra nell'evento nazionale di sensibilizzazione dedicato ai parchi e ai giardini d'Italia manifestazione.

