Guide turistiche per un giorno. E non mancherà l'emozione, visto che racconteranno la storia del loro paese. L’istituto comprensivo del paese invita tutte le comunità di Cabras, Solanas e Riola Sardo alla quinta edizione del progetto d’Istituto dal titolo “Qui vivo, qui racconto". L'appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 aprile. L’iniziativa prevede la partecipazione attiva degli studenti, che assumeranno il ruolo di guide culturali per illustrare le ricchezze artistiche, storiche e monumentali del nostro territorio a visitatori e famiglie. Come fanno sapere dalla scuola, questa esperienza consentirà loro di sviluppare competenze comunicative, di approfondire la conoscenza del patrimonio e di mettere in pratica le abilità acquisite durante il percorso scolastico. L’evento sarà articolato in una serie di appuntamenti che avranno come scenari vati siti: il museo civico Marongiu di Cabras, gli scavi di Mont’e Prama, il villaggio di San Salvatore con l’Ipogeo, l’area archeologica di Tharros, la Casa Museo E. Sulas e la chiesa di Santa Corona a Riola. Saranno coinvolti gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Cabras, Solanas e Riola e della classi prime delle scuole secondarie di Cabras e Riola.

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