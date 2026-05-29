In un contesto sociale sempre più segnato dal carovita, Sa Domo de Totus rilancia a Sassari il Clothes Sharing Estate – Tàtari, un’iniziativa che unisce solidarietà concreta, mutualismo ed economia circolare, trasformando un gesto semplice come lo scambio di abiti in una pratica comunitaria ormai affermata in città. L’appuntamento è nei locali di Sa Domo de Totus, in via Frigaglia 14b: il 3 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, sarà dedicato alla raccolta degli abiti, mentre il 5 e 6 giugno, negli stessi orari, si svolgeranno le giornate di distribuzione e scambio.

Il Clothes Sharing nasce dall’ascolto dei bisogni reali delle persone e si fonda su un principio essenziale: condividere ciò che si ha per rispondere insieme alle crescenti difficoltà economiche che toccano diverse compagini sociali. Non si tratta di beneficenza, ma di un modello alternativo che mette al centro cooperazione, riuso, educazione e dignità. Uno spazio aperto e inclusivo, dove chiunque può portare vestiti estivi in buone condizioni che non utilizza più e prendere gratuitamente ciò di cui ha desiderio.

L’iniziativa – sottolineano gli organizzatori - si inserisce in una fase storica in cui le tensioni internazionali e i conflitti in corso stanno producendo effetti diretti sulle condizioni materiali delle famiglie sarde sempre più afflitte da rincari e nuova povertà. L’aumento delle spese legate all’economia di guerra pesa infatti sui bilanci domestici e contribuisce ad aggravare le disuguaglianze sociali.

Il Clothes Sharing è anche una pratica di economia circolare che contrasta lo spreco e sensibilizza sulle conseguenze ambientali e sociali del fast fashion, promuovendo un modello fondato sulla sostenibilità e sulla responsabilità collettiva.

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