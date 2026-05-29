Al via il 36° Memorial Magrini, la storica gara di surfcasting, la pesca sportiva dalla spiaggia organizzata dall'Hippocampus club Cagliari, capitanato da Claudio Murtas.

L'appuntamento è in corso al Resort Horse Country di Arborea, campo base della manifestazione sportiva che attira appassionati da tutto il mondo. Ieri si è tenuto il big Fish, la tradizionale sfida alla ricerca della preda più grande. Oggi invece ci sarà l'opportunità di partecipare a uno stage tecnico condotto da Biagio Morra, campione del Mondo della disciplina. Poi si entra nel vivo della gara con la formula a picchetto singolo, nelle spiagge di Sassu e Arborea. Anche questa volta si sfideranno atleti medagliati a livello mondiale. La gara si chiuderà con la cerimonia di premiazione dei vincitori dove premi ed eccellenze dell'enogastronomia sarda saranno offerti ai numerosi concorrenti stranieri che, anche quest'anno, raggiungeranno la Sardegna da diverse nazioni. "Cresce l'entusiasmo attorno alla manifestazione che per me assume un significato di rinascita ancora più profondo - commenta Claudio Murtas, presidente Hippocampus Club - il 2025 infatti è stato un anno segnato da un dolore profondo che ancora oggi fatico a superare del tutto. In quei giorni bui - prosegue - la tentazione di abbandonare ogni cosa è stata fortissima. La vicinanza di tutti gli amici dell' Hippocampus club è stata la medicina che ha lenito la mia sofferenza e mi ha dato la forza di reazione. Proprio da questo calore umano ho ritrovato la carica e la voglia di fare che temevo perdute. Insieme a tutti i soci dell'Hippocampus Club, ci siamo rimessi al lavoro con entusiasmo per organizzare il 36° Memorial Magrini".

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