Un attivissimo trio di dj cagliaritani, due ospiti alla prima nell'Isola, e ben dodici ore di musica all'aria aperta: sabato farà ritorno a Campidarte il collettivo Ground Loop per un'intera giornata di set elettronici open air, nel verde delle colline di Ussana. L'appuntamento, in collaborazione con il nuovo progetto Substrata, vedrà dietro le consolle non solo la crew promotrice e Ludovica Frauu di Basstation, ma anche il producer e dj siciliano Praxo e la veterana Jane Fitz direttamente da Londra, entrambi al debutto sul territorio sardo. Le porte dell'agriturismo culturale apriranno alle 12.

E da subito, partiranno i raffinati suoni scelti da Frauu, vera berlinese d'adozione con i suoi set cadenzati dalle suggestioni techno, tribal e ambient in sonorità profonde e immersive. Alle 15 le darà il cambio Praxo – musicalmente cresciuto invece a Bologna e in attività dal 2017 come dj e selector – che per l'occasione porterà una selezione intrisa di club culture, ricerca sonora e spinte dancefloor, tra progressive house, electro e atmosfere ipnotiche e sognanti.

Dalle 18 sarà invece il turno dell'attesa Jane Fitz: tra le più esperte e apprezzate dj del Regno Unito, i suoi set sono noti per essere variegati, estesi e imprevedibili, sostenuti da grande dedizione, impeccabile mixaggio, vasti cataloghi sonori e un talento visionario. Attraversando i generi house, techno, acid vecchia scuola, new beat, trance psichedelica e persino EBM e downtempo, Fitz negli anni ha scalato la scena underground fino ai festival internazionali. Per le 21, ultimi a officiare saranno proprio i ragazzi di Ground Loop, che animeranno ancora la pista fino a mezzanotte.

Il progetto Substrata viene così concepito per creare uno spazio in cui suono, corpo e ambiente possano fondersi in un'esperienza collettiva, intrecciando con la musica le individualità di artisti e presenti per dar forma a quella che gli ideatori definiscono una "comunità temporanea". A ingresso libero fino alle 15 con prenotazione obbligatoria, la giornata di sabato vedrà così all'esordio una promettente complicità fra Substrata e Ground Loop.

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