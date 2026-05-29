La Asl 5 garantisce il proprio supporto per il rilascio di certificazioni sanitarie in occasione delle elezioni amministrative di domenica 7 e lunedì 8 giugno, previste in 37 comuni della Provincia di Oristano. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'azienda oristanese, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha previsto l'apertura straordinaria di otto ambulatori nei tre distretti per il rilascio delle certificazioni sanitarie per gli elettori, in condizioni di infermità, che necessitano di un accompagnamento per recarsi al seggio elettorale. Gli elettori fisicamente impediti possono presentarsi domenica 7 giugno presso i diversi ambulatori con un documento di riconoscimento valido e la certificazione sanitaria, che comprova l'impedimento fisico.

Nel distretto di Oristano domenica saranno aperti gli ambulatori di Oristano, via Carducci 35, al primo piano, dalle 9.15 alle 10.15, a Simaxis, via Brancaleone Doria 4, dalle 8 alle 9, a Samugheo, via della Pace 1, dalle 9.30 alle 10.30. Nel distretto di Ales-Terralba ci si potrà rivolgersi agli ambulatori di Ales, in via IV Novembre dalle ore 9 alle 10. A Laconi presso l'ambulatorio della guardia medica, dalle 11 alle 12 A Terralba, in viale Sardegna, dalle 9 alle 10. Nel distretto di Ghilarza-Bosa ambulatori aperti a Ghilarza, in piazza San Palmerio, dalle 10 alle 11. A Bosa, in via Amsicora, dalle 9 alle 10. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione ricorda che queste certificazioni sanitarie potranno essere rilasciate solo a coloro che sono affetti da patologie. Inoltre gli stessi ambulatori rilasceranno le certificazioni sanitarie anche da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno e nella giornata di lunedì 8 giugno.

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