In un contesto segnato da emergenze educative e relazionali, il saggio affronta la violenza di coppia attraverso la lente della pedagogia clinica, rivendicando il ruolo attivo del pedagogista. Ma non solo: analizza la coppia come sistema relazionale, esplora attaccamento, regolazione emotiva e degenerazioni violente, denunciando le strutture patriarcali che legittimano la violenza di genere.

L'assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale di Cabras proseguono con gli incontri del filone Voci di Cabras, uno spazio dedicato ai libri di autori e autrici provenienti dal paese lagunare. Giovedì 7 maggio, alle 18, in biblioteca, si terrà la presentazione del saggio della pedagogista Giada Moi "Il ruolo del pedagogista clinico nella violenza di coppia".

L'autrice, che ha pubblicato il volume nel mese di gennaio, dialogherà con la consulente familiare Simonetta Madeddu. "L'intento di questo lavoro è dimostrare come, anche nel campo della violenza domestica, intima, di coppia e più largamente di genere, il pedagogista clinico abbia il diritto e la responsabilità di assumere un ruolo attivo, fino a inserirsi nei sistemi apicali - si legge in una nota del Comune - Definisce risorse, strumenti e competenze per intervenire in situazioni di emergenza in modo preventivo e riparativo, attraverso un processo strutturato in fasi che denotano serietà, compattezza e apertura".

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