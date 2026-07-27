La Fondazione Bosa, l'ente istituito dal Comune per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale di Bosa, è pronta a offrire uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della propria stagione culturale. Venerdì 31 luglio, alle ore 21, il suggestivo scenario del Castello di Serravalle ospiterà Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino e tra i più autorevoli egittologi a livello internazionale, protagonista dell'incontro "L'Anima Egizia e i Riti Ultraterreni".

L'appuntamento si inserisce nel calendario della rassegna "Tramonti al Castello", il progetto culturale promosso dalla Fondazione Bosa che, da luglio a settembre, propone un ricco programma di incontri dedicati alla storia, all'archeologia, all'arte, alla letteratura e alla musica, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della città attraverso il confronto con autorevoli studiosi, artisti e protagonisti della cultura italiana.

Nel corso della serata Christian Greco guiderà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta della concezione dell'aldilà nell'antico Egitto, approfondendo il significato dei riti funerari e la straordinaria visione dell'oltretomba sviluppata da una delle civiltà più affascinanti della storia.

A impreziosire l'evento sarà l'accompagnamento musicale del Clarsech Ensemble, realizzato in collaborazione con l’associazione InterArtes, con le arpiste Luciana Chessa, Gilda Dettori, Sabrina Fadda e Loredana Serra, che contribuiranno a creare un'atmosfera di grande suggestione nella cornice del Castello Serravalle.

«Accogliere a Bosa Christian Greco rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un importante dimostrazione del percorso intrapreso dalla Fondazione Bosa. La volontà di costruire una programmazione culturale di alto profilo, capace di portare in città personalità di assoluto rilievo e di offrire al pubblico occasioni di approfondimento e divulgazione di grande qualità», dichiara il direttore della Fondazione, Pier Tonio Pinna.

«Ospitare a Bosa una figura del calibro scientifico e intellettuale di Christian Greco è un motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità. Questo appuntamento non è soltanto un evento culturale di altissimo profilo, ma rappresenta la prova tangibile del nuovo corso che abbiamo voluto inaugurare con l’istituzione della Fondazione. Gli appuntamenti di questa rassegna segnano una svolta nella gestione del patrimonio storico e culturale di Bosa. Vedere il Castello dei Malaspina trasformarsi in un cenacolo culturale di livello nazionale, dove la grande storia del Mediterraneo incontra la nostra identità, conferma che la strada intrapresa è quella corretta», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.

L'incontro con Christian Greco sarà seguito da nuovi appuntamenti che accompagneranno il pubblico per tutto il mese di agosto e fino a settembre. La Fondazione Bosa presenterà nei prossimi giorni il calendario completo degli eventi, che vedrà la partecipazione di studiosi, artisti e personalità di rilievo del panorama culturale regionale e nazionale.

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