Appuntamento domenica sera (6 aprile) al museo di Sinnai sul tema “Mi fai stare bene”, evento finale del progetto di benessere psicofisico in museo durato quasi un anno.

La dormiente, la conchiglia, Luisella, il calvario, la danza, il crocifisso, San Francesco. Sono le sculture potenti, scolpite da Franco d’Aspro, che hanno incontrato le storie di otto donne in un percorso unico nel suo genere, dove l’arte è diventata strumento di riflessione, benessere e trasformazione attraverso una serie di laboratori coadiuvati da una psicologa e psicoterapeuta.

Il Museo Civico di Sinnai invita la cittadinanza all’evento di restituzione del progetto “Mi fai stare bene”, un’esperienza intensa di educazione al patrimonio e cura psicofisica durata quasi un anno. Le partecipanti ci racconteranno la propria visione personale delle opere di d’Aspro in una visita guidata aperta al pubblico, una passeggiata alla scoperta di sé tra le opere di Franco d’Aspro.

«La restituzione - si legge in un comunicato degli organizzatori dell'evento - è il punto di arrivo di un cammino profondo, in cui arte e vissuto si sono specchiati l’uno nell’altro. Le opere del museo, da sempre testimoni silenziose, sono diventate interlocutrici: hanno dato forma alla paura, alla rabbia, ma anche alla rinascita e alla forza. Un’occasione rara per scoprire quanto un museo, oggi, sia un luogo di ascolto, cura e consapevolezza: per tutte e tutti». L'appuntamento è alle 18 al museo di Sinnai con ingresso gratuito.

