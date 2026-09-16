Sarà la poetessa di San Basilio la protagonista dell’incontro “Feminas Immoi” dedicato alla letteratura e alla poesia in lingua sarda in programma sabato prossimo, alle 18.00, nel giardino della biblioteca comunale in Piazza Europa a Dolianova.

Anna Cristina Serra, autrice, drammaturga e traduttrice, con all’attivo numerose produzioni in sardo, parlerà della voce delle donne nella poesia in limba e delle autrici che hanno segnato in modo indelebile il panorama culturale isolano. Previste letture di poesie e testi scritti da autrici sarde e incentrati sull’universo femminile. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con il Gruppo di lettura. Ingresso libero.

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