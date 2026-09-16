Il Comune di Baradili ha attivato nei giorni scorsi il nuovo servizio di allerta meteo. L’ente ha deciso di rafforzare il proprio impegno verso una comunicazione più vicina ai cittadini. Attraverso questo servizio digitale, le persone potranno ricevere in tempo reale tutte le allerte meteo e di protezione civile che interessano il territorio. Un sistema che integra in automatico i bollettini ufficiali del Centro Funzionale Decentrato – Settore Meteo della Protezione Civile della Sardegna, garantendo informazioni tempestive, accompagnate dalle corrette indicazioni di comportamento da seguire in caso di emergenza. Un servizio che va ad integrarsi con i canali informativi già attivi (sito istituzionale, canale Telegram e pagina Facebook), migliorando la tempestività nella diffusione delle comunicazioni rivolte alla cittadinanza.

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