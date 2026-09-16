Prende il via oggi la Festa di San Girolamo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità capoterrese. Fino a domenica 20 settembre il paese sarà coinvolto in un programma che unisce celebrazioni religiose, processioni, tradizione popolare, musica, cucina e spettacoli. I festeggiamenti si concluderanno ufficialmente il 30 settembre con la Santa Messa solenne.

La manifestazione, organizzata dall’A.P.S. San Girolamo-Sant ’Antonio insieme alla parrocchia di Sant’Efisio, rappresenta un momento importante per la comunità e rinnova una tradizione nella quale gli aspetti religiosi si intrecciano con quelli più popolari e conviviali.

Il programma religioso prende il via oggi, nella parrocchia di Sant’Efisio. Alle 18 è previsto l’inizio del triduo in onore di San Girolamo con i Vespri, mentre alle 19 sarà celebrata la Santa Messa.

Domani, sempre nella parrocchia di Sant’Efisio, alle 18 proseguirà il triduo con Adorazione Eucaristica e Vespri. A seguire partirà il corteo verso la casa del portabandiera 2026, con la consegna della bandiera. Alle 18.45 il corteo raggiungerà la chiesa parrocchiale attraverso via Diaz, via Marx, via Cagliari e corso Gramsci. Alle 19 è quindi prevista la Santa Messa.

Venerdì sarà una delle giornate centrali dei festeggiamenti religiosi. Alle 18, nella parrocchia di Sant’Efisio, proseguirà il triduo con i Vespri. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Sergio Loddo, vicario della parrocchia Sant’Efisio e cappellano dell’ospedale Santissima Trinità.

Alle 19.45 partirà quindi il pellegrinaggio del simulacro di San Girolamo, trasportato su cocchio a buoi, verso la chiesetta campestre. Il percorso interesserà la parrocchia Sant’Efisio, corso Gramsci, piazza Cimitero, Sa Perda ’e su Gattu e Is Pedras Mannas. Alle 21 è prevista l’accoglienza del simulacro nella chiesetta, accompagnata da un breve momento di preghiera.

Sabato, il programma religioso entrerà nel vivo. Alle 10.30, nella chiesa di San Girolamo, sarà recitato il rosario in lingua sarda capoterrese, seguito dalla processione verso la borgata di San Girolamo. Alle 11 la Santa Messa solenne sarà presieduta da don Davide Ambu, vicario della parrocchia Sacro Cuore di Quartu Sant’Elena.

In serata, alle 19.30, il simulacro ripartirà su cocchio a buoi alla volta di Capoterra. Dopo l'arrivo in piazza Cimitero alle 20.30, alle 20.45 prenderà il via la processione verso la chiesa di San Francesco.

Alla processione parteciperanno le confraternite della parrocchia, la banda musicale Città di Pula e diversi gruppi folk provenienti da altre località della Sardegna. Il corteo attraverserà piazza Cimitero, corso Gramsci, via Pascoli, il monumento della Madonna di Fatima, via Martini, via F.lli Bandiera, via Mameli, via Cagliari e via Kennedy, fino alla chiesa di San Francesco.

Domenica sarà la giornata conclusiva del programma religioso principale.

Alle 17.30 è previsto il Santo Rosario nella chiesa di San Francesco. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa solenne in onore di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo metropolita di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Alle 19 il simulacro sarà nuovamente protagonista della solenne processione per le vie del paese, accompagnato dalle launeddas dell’orchestra popolare sarda del maestro Orlando Mascia, dai cavalieri e dai gruppi folk. Il percorso partirà dalla chiesa di San Francesco e attraverserà via Kennedy, San Pellico, Mazzini, Martini, Diaz, Marx, Nievo, Garibaldi, Marconi, Matteotti e corso Gramsci, fino alla parrocchia di Sant’Efisio.

Accanto agli appuntamenti religiosi, la Festa di San Girolamo propone anche un ricco calendario civile.

Venerdì, alle 21, il sagrato della chiesa di San Girolamo ospiterà una cena alla campidanese, accompagnata da musiche e canti tradizionali del gruppo Làkanas, con Pietro Tanda all’organetto, Francesco Masala alla chitarra e Luigi Ladu alla voce.

Sabato, a partire dalle 13, spazio al pranzo con malloreddus alla campidanese e vitella in umido, accompagnato dall’animazione musicale del gruppo Suoni Alternativi.

La giornata proseguirà alle 20.30 con lo spettacolo pirotecnico, curato dalla Pirotecnica F.lli Massa di Serdiana, nell'area di fronte al cimitero in corso Gramsci. Alle 22, in piazza Liori, saliranno invece sul palco i Bandidos, con Nur e Giacomo Casti.

Domenica sempre in piazza Liori, alle 22, gran finale con il concerto di Marco Carta.

I festeggiamenti si chiuderanno poi mercoledì 30 settembre, alle 18 nella parrocchia di Sant’Efisio, con la Santa Messa solenne in onore del santo.

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