Studenti giovani e meno giovani si preparano ad affrontare un altro anno accademico, pronto per essere avviato dall’Università delle Tre Età di Porto Torres, l’associazione culturale nata con l’obiettivo di favorire e stimolare la promozione e l'aggiornamento culturale, l'istruzione permanente, la partecipazione alle attività della comunità del territorio. Dopo la pausa estiva, l’Ute riprende l’attività con un’assemblea convocata per giovedì 17 settembre dalle 18, presso la sala riunioni della Casa delle Associazioni. L’assemblea è aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare, un incontro che vedrà protagonisti la presidente Alba Rosa Galleri e i soci dell’associazione che in questo primo anno di vita sono stati i pionieri di un’esperienza che è riuscita a coinvolgere tanti studenti nei diversi corsi, su settori differenti e argomenti che hanno riguardato l’arte, la storia, l’ambiente e la cultura del territorio. «Si ricomincia dunque con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di stare insieme e di percorrere nuove strade», sottolinea Galleri-. «Sarà l’occasione per illustrare i programmi e i progetti per il prossimo anno accademico; per acquisire proposte e suggerimenti; per riconfermare le adesioni e per predisporre le nuove. Quest’anno l’offerta formativa sarà arricchita di nuove esperienze che sicuramente entusiasmeranno gli studenti».

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