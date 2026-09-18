Contro la crisi nella filiera della plastica che ha costretto alcuni Comuni della Gallura a sospendere il ritiro a domicilio, il sindaco, Settimo Nizzi, trova la soluzione per evitare il collasso della raccolta a Olbia.

Con un'ordinanza firmata questa mattina, Nizzi autorizza la società che gestisce il servizio di igiene urbana a trasferire la plastica pressata alla piattaforma Spiritu Santu, individuata dalla Provincia come area di stoccaggio temporanea.

La misura è stata adottata dal primo cittadino per consentire di liberare gli spazi necessari alla pressatura e allo scarico dei materiali di plastica, attualmente saturi. «La crisi del riciclo della plastica sta mettendo in difficoltà molti Comuni, Olbia ha scelto di intervenire subito, con decisione e responsabilità» , ha dichiarato il sindaco. «Con questa ordinanza - ha spiegato - permettiamo a De Vizia di trasferire la plastica pressata alla piattaforma Cipnes, liberando gli impianti e consentendo la regolare raccolta».

Perché, ha concluso Nizzi, «la salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e il decoro della città sono priorità assolute: dobbiamo garantire servizi efficienti ai nostri cittadini e ai tanti turisti che ogni giorno, ancora, vivono Olbia e perciò continueremo a monitorare la situazione lavorando con tutti gli enti coinvolti per assicurare continuità, ordine e rispetto dell’ambiente».

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