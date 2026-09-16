Sabato 19 settembre il Parco Vita ospiterà “Do you play?”, manifestazione sportiva e aggregativa realizzata da K4U con il patrocinio del Comune di Sorso. L’evento prenderà il via nel pomeriggio e accompagnerà il pubblico fino a tarda sera, trasformando gli spazi del Parco Vita in un luogo di incontro aperto ad atleti, appassionati, famiglie e visitatori. Il cuore della prima parte della giornata sarà la “Race”, con inizio alle ore 16:30: una gara a stazioni che unirà corsa ed esercizi funzionali, mettendo alla prova resistenza, forza e capacità atletiche. La competizione sarà aperta sia alla partecipazione individuale sia in coppia, con categorie maschili, femminili e miste. Accanto alla gara sarà presente anche uno spazio dedicato al Pickleball, con un Open Day realizzato nell’ambito delle attività della Federazione Italiana Tennis e Padel – FITP, oltre a momenti dedicati al Pilates e a un’area recupero a disposizione dei partecipanti. Al termine delle attività sportive si terranno la cerimonia di premiazione e il momento conclusivo della competizione. La manifestazione proseguirà anche in serata. Il campo da basket del Parco Vita diventerà infatti il centro della seconda parte dell’evento, con musica, food & beverage e intrattenimento. Atleti, pubblico e visitatori potranno così continuare a vivere il Parco in un’atmosfera informale e aperta a tutti. L’obiettivo di Do you play è unire sport e socialità, dando vita a un appuntamento capace di coinvolgere pubblici diversi e di accompagnare la città dal pomeriggio fino alla notte.

«La manifestazione arricchisce il calendario di fine estate con una proposta capace di far incontrare persone di età e interessi diversi – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas –. Il Parco Vita è uno spazio della comunità e Do you play è un’ulteriore occasione per viverlo insieme e valorizzarlo». «Abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta questo evento di grande valore sportivo e sociale – afferma il consigliere delegato allo Sport, Fabio Idini –. L’evento è uno degli appuntamenti di fine estate pensati per far vivere il Parco Vita in una veste diversa, favorendo l’incontro tra sportivi, cittadini e visitatori in una giornata dedicata allo sport, alla partecipazione e al divertimento». Le iscrizioni resteranno aperte fino a giovedì 17 settembre.

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