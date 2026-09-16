Il karate torna a Senorbì, nel segno della continuità e con l’obiettivo di avvicinare alla disciplina anche nuovi praticanti. Dopo il successo della prima stagione, riparte il percorso della scuola Progetto Danza Taiji Kase Karate Senorbì, con gli allenamenti che anche quest’anno si terranno nella palestra del Largo Abruzzi (vicino alla Piazza Padre Pio). I primi appuntamenti sono fissati per sabato 26 settembre e martedì 29 settembre, alle 18, con due allenamenti dedicati alla ripresa dell’attività e al recupero atletico. Le lezioni regolari del corso ripartiranno ufficialmente da ottobre, mantenendo le giornate di allenamento dello scorso anno: il martedì e il sabato.

La nuova stagione presenta anche una novità importante. Accanto al gruppo degli allievi che hanno già frequentato il corso nella passata stagione, sarà infatti attivato un percorso dedicato ai principianti e alle future cinture bianche. Un'opportunità per bambini, ragazzi e adulti che desiderano avvicinarsi per la prima volta al karate e scoprire una disciplina fatta di tecnica, preparazione atletica, disciplina e crescita personale. A guidare gli allenamenti sarà ancora il maestro Ignazio Etzi di Guasila, cintura nera quarto Dan, arbitro internazionale e tra i più autorevoli praticanti della disciplina in Sardegna.

La prima stagione si era conclusa con un risultato significativo per il gruppo di Senorbì. Gli otto allievi che avevano mosso i primi passi nel corso avevano sostenuto gli esami di passaggio, conquistando la cintura gialla dopo un anno di allenamenti e progressi. Gli esami si erano svolti sotto lo sguardo attento del maestro Giuseppe Montis, cintura nera quinto Dan di Serramanna. Ora il gruppo è pronto a tornare sul tatami, con l'obiettivo di consolidare il lavoro iniziato e, allo stesso tempo, allargare la squadra. Il karate, disciplina che vanta una significativa tradizione nell'ambito delle arti marziali a Senorbì, si prepara dunque a vivere una nuova stagione aperta a tutte le età.

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