Giovedì 26 marzo alle 18.30, nella sala conferenze della Fondazione Alghero al Quarter, Valentina Mastroianni sarà ospite della rassegna Llibres Llibres per presentare il suo ultimo libro “È stata tutta vita. Cesare, il viaggio che ti ha cambiato il cuore”, pubblicato da DeAgostini.

A dialogare con l’autrice sarà Doriana Caria, presidente dell’associazione Il mio amico speciale, in un incontro che si annuncia intenso e carico di emozione.

Il libro racconta una storia di dolore e amore, ma soprattutto di vita vissuta fino in fondo. Al centro c’è Cesare, il piccolo protagonista della vicenda narrata da Valentina Mastroianni, mamma e divulgatrice, che negli anni ha condiviso con migliaia di persone il percorso del figlio, colpito da una neurofibromatosi che gli ha fatto perdere la vista a soli sei anni e ha segnato profondamente la vita della sua famiglia. Nelle pagine di “È stata tutta vita”, l’autrice torna a raccontare gli ultimi mesi accanto a Cesare: il tempo delle visite mediche, delle sfide più dure, ma anche dei desideri semplici e preziosi, delle canzoni ascoltate in loop, delle gite, del mare, della voglia di vivere nonostante tutto. Un racconto che attraversa il dolore senza nasconderlo, ma che sceglie di restituire senso, dignità e luce all’amore che continua a vivere anche dopo l’assenza. Valentina Mastroianni è autrice di libri molto amati come “La storia di Cesare” (2023), “E voleremo sopra la paura” (2024) e “Sarò i tuoi occhi” (2025), opere che hanno saputo toccare il cuore di un vasto pubblico grazie a una narrazione autentica, coraggiosa e profondamente umana.

La rassegna Llibres Llibres è organizzata dall’associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero e della Regione Sardegna, ed è inserita nel cartellone del festival Dall’altra parte del mare.

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