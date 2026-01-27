L’Istituto Professionale per l’Industria di Alghero apre agli studenti delle scuole secondarie di I grado, alle famiglie e agli operatori del territorio con l’Open day che si terrà presso la sede di via Luigi Nono, ex via Don Minzoni 135, sabato 31 gennaio dalle 10 alle 13.

Per l’occasione sarà possibile sperimentare gli undici laboratori tecnologici, tra cui quelli relativi alla saldatura virtuale con il Fronius Welducation Simulator, un sistema di formazione avanzato, altamente tecnologico e basato sulla realtà aumentata, utile per apprendere e perfezionare le tecniche di saldatura in un’officina metalmeccanica virtuale.

Tra gli altri laboratori presenti all’IPIA di Alghero si ricorda quello di robotica, automazione e Arduino, per apprendere le competenze di elettrotecnica ed elettronica in modo professionale e innovativo; quello di Officina Meccanica, per la manutenzione dei motori di motociclo, automobili, mezzi agricoli e per la nautica; le officine elettriche per la realizzazione di impianti elettrici civili e industriali con l’ausilio della domotica; l’Aula Virtuale Immersiva con i visori 3D di ultima generazione.

Inoltre, l’istituto dispone dei laboratori di Informatica, di Lingue, di Elettronica, di Manutenzioni, di Radio e Grafica Digitale, Scienze, Chimica e Fisica. La scuola comunica con orgoglio la prossima apertura del dodicesimo laboratorio: unico nel suo genere, proiettato nel futuro del mondo professionale, di livello elevato, che valorizzerà ulteriormente la formazione nelle varie discipline professionalizzanti. Le iscrizioni on line sono aperte fino al giorno 14 febbraio 2026.

