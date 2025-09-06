Alghero, Mamatita chiude con la prima nazionale di HeroesUltimi appuntamenti per IX edizione del festival internazionale
Ultimi appuntamenti ad Alghero per IX edizione del festival internazionale di circo e spettacolo viaggiante Mamatita, il primo in Sardegna riconosciuto dal Ministero della Cultura, organizzato dallo Spazio T con la direzione di Chiara Murru. Dopo il successo degli spettacoli che nelle ultime settimane hanno animato Alghero, Sassari, Putifigari e Villanova, il festival si prepara al gran finale con un ricco cartellone che nella città catalana vedrà protagonisti ancora artisti capaci di fondere arte circense, poesia, musica e danza. Domenica appuntamento anche con l’artista olbiese Nadia Addis, che con la sua poetica e la sua ricerca originale e interdisciplinare si sta affermando a livello internazionale.
Sabato con repliche alle 18 e alle 19 a Lo Teatrì presenta in anteprima Ho visto gli orsi danzare, spettacolo che fonde il linguaggio del circo, del teatro di figura e della nouvelle magie per raccontare l’incanto e il peso della memoria, l’inquietudine e la meraviglia, la danza invisibile che ancora ci portiamo dentro. Domenica 7 settembre, a Santa Maria La Palma, Nadia Addis presenta anche Brigitte e le petit bal perdu, spettacolo per quattro spettatori alla volta in programma alle 18 e alle 21. Sempre domenica alle 21 al Teatro Civico a chiudere la nona edizione del Mamatita è la prima nazionale dello spettacolo Heroes della torinese blucinQue, compagnia fondata da Caterina Mochi Sismondi. Alcune opere e la stessa vita di Fernando Pessoa ispirano quest’opera che vede sul palco cinque performer che fondendo teatro-danza e circo portano in scena una ricerca esistenziale che conclude in bellezza il festival.
Mamatita Festival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna (assessorato del Turismo, artigianato e commercio e assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Comune di Sassari, Comune di Putifigari, Comune di Villanova Monteleone, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari – Progetto Salude & Trigu, Fondazione Nuovi Mecenati, Institut Ramon Llul, AC/E Acción Cultural Española, Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ofici de l'Alguer, Proloco Villanova e LandWorks.