Si alza oggi il sipario sulla XXVI edizione del Concorso “Gavino Gabriel”, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama musicale giovanile del territorio. Da questa mattina il Teatro civico comunale di Siurgus Donigala ospita le prime esibizioni, dando ufficialmente il via a una manifestazione che mette al centro talento, studio e passione. Dopo settimane di preparazione, prove e impegno, i giovani musicisti sono pronti a portare sul palco i propri lavori. Un percorso fatto di dedizione, condiviso con docenti e famiglie, che trova nel concorso un importante momento di confronto e crescita.

L’iniziativa, ideata dalla Corale di Siurgus Donigala e promossa in collaborazione con l’Istituto comprensivo Mandas-Isili, è dedicata alla figura di Gavino Gabriel, musicista, compositore e ricercatore tempiese profondamente legato alla cultura sarda. Un’eredità che continua a vivere proprio attraverso i giovani protagonisti della rassegna. Il concorso è aperto agli studenti di ogni ordine e grado, fino ai 20 anni, e si articola in nove categorie. La partecipazione è gratuita, una scelta pensata per favorire l’accesso e incentivare il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi. Le esibizioni si svolgeranno fino all’8 maggio, con sessioni in programma dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Gran finale martedì 12 maggio alle 10, quando si terrà la cerimonia di premiazione. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è promuovere lo studio della musica fin dalla scuola dell’infanzia e contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, offrendo ai giovani un’opportunità concreta di espressione e valorizzazione.

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