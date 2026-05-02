Il 16 e 17 maggio 2026, il borgo marinaro di Stintino si trasformerà in un museo a cielo aperto grazie a Monumenti Aperti 2026, l’iniziativa che da anni promuove la valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna attraverso l’apertura straordinaria di siti storici, artistici e ambientali solitamente non accessibili al pubblico. Il tema della XXX edizione è il patrimonio culturale. La cultura è eredità generazionale, è esercizio di comunità, è diritto al racconto. Il patrimonio culturale è il luogo dove si può immaginare un futuro migliore, perché una terra non raccontata è una terra che non esiste. Il patrimonio culturale è un elemento vivo delle nostre comunità che nutre la memoria, richiede impegno e partecipazione. Un elemento che coinvolge cittadini, associazioni, istituzioni e visitatori in un percorso condiviso di conoscenza, trasformando ogni visita in un’esperienza partecipativa. Per il quarto anno consecutivo, il Comune di Stintino partecipa al programma di Monumenti Aperti, offrendo a cittadini, visitatori e turisti la possibilità di esplorare luoghi simbolo della sua identità e siti difficilmente accessibili durante l’anno: dal Museo della Tonnara, passando per la Casa della Confraternita Madonna della Difesa e il Porto Museo delle Vele Latine, il suggestivo Nuraghe di Unia e il Caposaldo militare Stretto Stintino, La Statua della Pace. Novità di quest’anno sarà l’adozione della chiesetta del Corpus Domini di Tonnara Saline adottata dalla neo associazione La Tonnara e resa fruibile grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale di Stintino. Ad accompagnare le visite saranno studenti e volontari delle associazioni del territorio, protagonisti di un percorso di cittadinanza attiva e di riscoperta delle proprie radici, che guideranno i visitatori attraverso racconti, aneddoti e approfondimenti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Nel Weekend non mancheranno inoltre le iniziative culturali collaterali: la rievocazione in abiti storici militari dell’Associazione ‘’Nel Vivo della Storia’’ presso il Caposaldo militare in località Le Saline e il trekking guidato con visita interna a Torre Falcone a cura del Gruppo Speleo Ambientale Sassari. «Partecipare a Monumenti Aperti è un’occasione importante per rafforzare il legame tra la nostra comunità e il territorio, promuovendo allo stesso tempo un turismo culturale sostenibile anche fuori stagione», ha dichiarato l’assessora alla Cultura e al Turismo Marta Diana. L’iniziativa è promossa da Imago Mundi OdV, con il patrocinio del Comune di Stintino e in collaborazione con scuole, insegnanti ed associazioni locali. L’ingresso ai monumenti sarà gratuito. Per partecipare al trekking di Torre Falcone è consigliata la prenotazione al numero 3402744345 o prenotando direttamente presso l’ufficio turistico Visit Stintino al numero 079 520081. Orari e programmi delle giornate sono consultabili sul sito di Monumenti Aperti .

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