Ancora pochi giorni e a San Michele, uno dei quattro novenari a pochi chilometri da Ghilarza, sarà ancora festa. Le vie del piccolissimo borgo si animeranno e si vivranno ancora una volta forti momenti di fede e aggregazione. I festeggiamenti civili si aprono giovedì 7 maggio quando, dopo la celebrazione della messa in parrocchia alle 18, i fedeli accompagneranno il simulacro del Santo nel novenario a lui dedicato. L’8 maggio, alla stessa ora, processione, messa e novena. Tutte le sere quindi alle 19,30 verrà celebrata la novena nel novenario.

Domenica 10 maggio le funzioni alle 11, mentre per il 17 maggio alle 12,15 è previsto il rientro a Ghilarza. Tanti gli eventi messi a punto per i festeggiamenti civili dal comitato. L’8 maggio si parte con balli in piazza con i Dilliriana dalle 22, mentre sabato 9 protagonisti sul palco saranno i Cordas et Cannas, nel pomeriggio sarà invece proposta un’escursione archeologica a cura dell’associazione Orgono e dell’Unitre di Abbasanta. Domenica 10 maggio, alle 12, l’appuntamento è con sa ditta, la caratteristica asta dei doni al santo. Nel pomeriggio animazione per i bambini e balli con i Fantasias de ballos. Il 12 maggio Carlo Crisponi presenterà in piazza il gioco dei pacchi, mentre l’11 la compagnia teatrale “Note di teatro” presenterà la commedia “El Pueblo Unido.”

Il 14 spazio alla rassegna dell’organetto a cura di Carlo Boeddu. Venerdì 15 maggio ritorna l’appuntamento con il torneo dei quattro novenari e a seguire Dj Agus. Il 16 maggio si terrà il tradizionale pranzo dei novenanti. Di notte si chiude con il gruppo “Ballade ballade bois”.

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