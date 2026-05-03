Domani mattina, lunedì, i tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti- effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche dei seguenti parchi e delle seguenti strade: Via Sant’Anna (tra i civici 2 e 20) e Via Roma (tratto adiacente i suddetti civici della Via Sant’Anna). L'inytervento sarà effettuato fra le 9,30 e le 10,30.

Sarà fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato; di toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato; di introdurre nelle pertinenze Comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.

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