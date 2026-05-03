Doppio appuntamento con i libri, lunedì 4 maggio a Porto Torres, presso la libreria Koinè Ubik con lo scrittore Flavio Soriga. A partire dalle 17 lo scrittore di Uta, presenterà le avventure di Nora Cossu, bambina di 9 anni protagonista di “Signor Salsiccia – Storia di ricci, nonni e cambiamento climatico” (Bompiani, 2024), illustrato da Riccardo Atzeni. Il libro ha vinto il Premio Internazionale Città di Como 2026, è stato finalista al Premio Cento 2025 ed è attualmente tradotto in russo e in corso di traduzione in giapponese e cinese. A seguire alle 19 Si prosegue con il noir sardo: Soriga, intervistato da Paolo Ardovino, presenterà “Storie di guardie e ladri – vent’anni di narrativa gialla in Sardegna”. L’autore di “Sardinia noir” (Bompiani, 2025) racconterà il suo personaggio Martino Crissanti, protagonista anche del suo prossimo romanzo "Omicidio a Villapedrosa", in uscita a luglio, e del giallo sardo degli anni Duemila. Flavio Soriga ha vinto il premio per inediti Italo Calvino nel 2000. E' stato uno dei protagonisti della cosiddetta "nouvelle vague" letteraria sarda di inizio anni duemila, con Giulio Angioni, Giorgio Todde, Luciano Marrocu, Marcello Fois, Milena Agus e molti altri. Ha pubblicato romanzi, raccolte di racconti e una contro-guida della Sardegna.

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