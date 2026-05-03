Guamaggiore si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e della letteratura, con una rassegna che promette di portare nel cuore della comunità alcune tra le voci più interessanti del panorama contemporaneo. La Biblioteca comunale diventa così punto di incontro privilegiato per lettori, appassionati e curiosi, offrendo occasioni preziose di dialogo diretto con gli autori. Il calendario prende il via il 29 maggio con Davide Piras, che presenterà “Femmenella”, un romanzo profondamente radicato nella terra sarda, capace di raccontarne ferite e identità con grande sensibilità narrativa.

Si prosegue il 3 luglio con Cristina Caboni e il suo nuovo lavoro “La rotta per le stelle”. L’autrice porterà a Guamaggiore una storia in cui coraggio, legami e possibilità di rinascita si intrecciano in un racconto capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale. Il 30 luglio sarà invece la volta di Antonio Boggio, che presenterà “Nero mediterraneo”, noir che conduce i lettori tra misteri, ombre e atmosfere profonde del Mediterraneo. Ma la rassegna non si ferma qui. La Biblioteca comunale è infatti al lavoro per arricchire ulteriormente il programma con nuovi ospiti e altri incontri, confermando l’impegno nel promuovere la cultura come strumento di crescita e condivisione. L’estate di Guamaggiore si annuncia dunque ricca di storie e incontri, in un percorso che mette al centro i libri e il loro potere di unire le persone.

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