Porto Cervo scalda i motori per la 15ª edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival. L’evento boutique dedicato al meglio della produzione vitivinicola e gastronomica andrà in scena dal 7 al 10 maggio coinvolgendo produttori, operatori, buyer e un pubblico sempre numeroso in una quattro giorni che è diventata nel tempo un punto di riferimento stabile nel settore a livello regionale e nazionale ma anche internazionale.

Centro nevralgico dell’evento organizzato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel sarà, come da copione, il Cervo Conference Center con la consolidata formula che alterna momenti dedicati agli operatori a giornate aperte al pubblico.

Il PCWFF, che segna l’inizio della stagione in Costa Smeralda tra eccellenze, lusso e visione internazionale, rappresenta un’occasione unica di incontro tra aziende, buyer, stampa specializzata e appassionati. Il programma prevede degustazioni, meeting e momenti di networking, con la partecipazione di circa 60 espositori tra vino e spirits e 20 aziende del settore food e le realtà sarde che rappresentano la metà degli espositori, a conferma della crescita e della qualità della produzione isolana.

Accanto agli spazi espositivi tornano gli eventi “Fuori fiera”, appuntamenti serali aperti al pubblico con cocktail, musica e intrattenimento, pensati per ampliare l’esperienza della manifestazione, mentre tra i momenti più attesi spiccano i PCWFF Award, dedicati ai vini, agli spirits e alle personalità che si sono distinte nel panorama enogastronomico.

La manifestazione si articolerà in quattro giornate: le prime due saranno riservate agli operatori del settore, buyer, stampa e professionisti, sabato e domenica spazio, invece, al pubblico, che potrà immergersi in un’esperienza esclusiva tra vino, gastronomia e ospitalità d’eccellenza.

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