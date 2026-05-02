Il borgo turistico di Stintino è stato scelto come meta privilegiata per ospitare il convegno internazionale Gens - Gender Studies Week- evento che vedrà la partecipazione di docenti universitari, ricercatori e attivisti che affronteranno i grandi problemi che caratterizzano la società contemporanea, dalla violenza di genere alla giustizia sociale. Nella settimana dal 29 giugno al 4 luglio Stintino ospiterà al Mut- Museo della Tonnara sociologi e convegnisti provenienti da diverse parti del mondo. Il titolo di quest'anno è “Gender, Power and Control in the Neoauthoritarian”, una conferenza sul genere, potere e controllo nell'era neoautoritaria" e che si propone di offrire uno spazio di riflessione critica e dialogo interdisciplinare sulle modalità con cui i generi – e le relazioni di genere – vengono mobilitati, regolati e contestati nell'era contemporanea. Particolare attenzione sarà dedicata sia al ruolo svolto dalle istituzioni statali, dagli attori politici, dai media e dalle piattaforme digitali, sia alle forme di resistenza, di azione e di contro-narrazioni sviluppate da movimenti sociali, attivisti e comunità marginalizzate.

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