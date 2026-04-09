La Biblioteca Comunale “Manlio Brigaglia” di Arzachena si conferma vivace centro di promozione culturale, proponendo quattro appuntamenti al momento programmati, che intrecciano musica, letteratura e storia del territorio, arricchiti da un ulteriore incontro dedicato all’approfondimento psicologico e alla riflessione contemporanea.

Ad aprire il calendario è l’incontro di oggi, giovedì 9 aprile alle ore 16.30, con l’autore Agostino Loriga, psicoterapeuta e autore de “La carne e la memoria”. Organizzata dalla società Geseco, nella conferenza verrà affrontato il delicato tema del narcisismo e delle sue declinazioni nella vita quotidiana, offrendo al pubblico spunti di analisi e confronto.

Si prosegue domani, venerdì 10 aprile alle ore 16.30, con “Storie Sonore – musica ed emozioni in biblioteca”, evento che sarà moderato da Mario Sorgiu e Antonio Lacaro, che vedrà protagonisti i giovani pianisti Alessandro Pala ed Emanuele Contini, insieme alla flautista del Conservatorio di Pescara Francesca Apeddu. Un’occasione per vivere la musica come esperienza emotiva condivisa.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 16.00, sarà la volta della presentazione del libro di Francesco Carbini, “La coscienza in-felice del popolo sardo”, un’analisi antropologica sulle conseguenze delle dominazioni storiche subite dalla Sardegna, con interventi di Andrea Muzzeddu, Gian Mario Spezzigu e Zelindo Pucci. a moderare sarà Mario Sotgiu, che modererà anche la conferenza di venerdì 17 aprile alle ore 16.00, dell’archeologo Marcello Cabriolu il quale guiderà il pubblico in “Viaggio nel Giudicato di Gallura”, un percorso tra antichi insediamenti, chiese medievali e testimonianze del passato.

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